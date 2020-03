Koronawirus u pracownicy urzędu pracy w Szczecinie. Większość pracowników urzędu pracuje zdalnie

Szósta osoba zakażona koronawirusem w województwie zachodniopomorskim to pracownica Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nie kontaktowała się bezpośrednio z klientami. Służby ustalają teraz, z kim miała kontakt.

Obecnie najważniejszą kwestią jest ustalenie wspólnie z sanepidem listy kontaktów bezpośrednich i pośrednich, które mogła mieć zakażona pracownica. Nie była ona pracownikiem z pierwszej linii kontaktu z klientami, pracowała w pokoju, do którego jednak określona grupa interesantów mogła trafić. Po zweryfikowaniu osób z pierwszego kontaktu zostaną one objęte przez służby sanitarne przymusem kwarantanny.

Przez najbliższe dwa tygodnie większość pracowników będzie wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Na miejscu będzie pracować minimalna liczba osób, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki. Będą to pracownicy spoza grup ryzyka, a więc w odpowiednim wieku i zdrowe. Wstrzymana będzie obsługa interesantów. Wszystkie osoby, które muszą się skontaktować z WUP, powinny to czynić za pośrednictwem poczty elektronicznej (potrzebne adresy można znaleźć na stronie WUP). Ewentualne wizyty będą się odbywać wyłącznie wtedy, gdy taką konieczność potwierdzi pracownik WUP, i będą umawiane indywidualnie. W ten sposób unikamy zgromadzenia większej liczby interesantów w budynku urzędu, ograniczając wizyty do naprawdę niezbędnych. Terminy na składanie i rozliczanie wniosków zostaną wydłużone analogicznie do potrzeb – przypomina urząd.