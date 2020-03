Koronawirus w Polsce. Energylandia jednak nie ruszy 4 kwietnia. "Nieprzewidywalny rozwój zdarzeń"

Teraz już wiadomo, że to nieaktualne. - Podjęliśmy decyzję o zmianie daty otwarcia nowego sezonu - czytamy w oświadczeniu dla WP Finanse.

Kiedy więc będzie można znowu wybrać się do Energylandii? Tego na razie nie wiadomo. - Z uwagi na nieprzewidywalny rozwój zdarzeń nie możemy jeszcze podać dokładnej, nowej daty otwarcia. Energylandia dbając o bezpieczeństwo stosuje się do wszelkich zaleceń władz - zapewnia Kris Kojder, rzecznik parku.

Co z biletami? Park odpowiada

Przedstawiciele parku zapewniają natomiast, że bilety będą ważne dłużej. - Bilety na sezon 2020 zakupione nawet w ubiegłym roku, nawet po zakończeniu sezonu 2019, których pierwotna ważność upływa 26 czerwca 2020, będą ważne do 10 stycznia 2021 - mówi WP Finanse Kojder.

To jednak nie koniec zmian w parku rozrywki. Zwiększone mają zostać środki ochronne. - Na terenie wszystkich stref oraz punktach gastronomicznych zostało zainstalowanych kilkadziesiąt automatów do dezynfekcji dla gości i pracowników. Znacznie zostanie powiększona ilość personelu sprzątającego. Przed wejściem do Energylandii zainstalowane zostaną kamery termowizyjne, które pomogą w weryfikacji i niewpuszczeniu na teren Parku osób o podwyższonej temperaturze ciała - mówi Kojder.