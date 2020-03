Koronawirus w Polsce. Restauracje walczą o przetrwanie. "Z kelnerów zrobiliśmy dostawców"

Zamówiłem więc danie z dowozem do domu. W znanej szczecińskiej restauracji, która właśnie ogłaszała, że choć pozostaje zamknięta, to "chętnie organizuje dowozy".

Zamówienie złożyłem trochę po godz. 13 - miało dojechać w godzinę. Do godz. 17 jednak się nie doczekałem. Zacząłem dopytywać, co co chodzi. Najpierw się okazało, że kucharze popełnili błąd. Potem błąd popełnili dostawcy. Jak się okazało, dostawcy jednak mieli prawo nie znać miasta, bo dotychczas pracowali jako kelnerzy. - Ta sytuacja jest dla nas czymś nowym, a to się wiąże z ryzykiem błędów - przepraszała restauracja.