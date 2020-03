Koronawirus w Polsce. Z półek sklepowych znikają drożdże. Sklepy wprowadzają limity

Jak wynika z danych CMR (Centrum Monitorowania Rynku), do momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego sprzedaż drożdży w sklepach w sklepach małoformatowych podskoczyła czterokrotnie (wartościowo). - Oznacza to, że klienci wydali na zakup drożdży czterokrotnie więcej niż zazwyczaj - wyjaśnia Magdalena Wilgatek z CMR. - Jeszcze większym liderem wzrostów okazał się spirytus, który odnotował pięciokrotny wzrost wartości sprzedaży. Jednak zwiększoną sprzedaż artykułów spożywczych, a zwłaszcza tych z dłuższym terminem przydatności do spożycia odnotowujemy już od dwóch tygodni - dodaje.