Koronawirus: za dużo wydawaliśmy na socjal, za mało na służbę zdrowia. Kiepskie oceny rządu

Pomoc rządu – szału nie ma

Oceny negatywne (44 proc.) przeważają nad ocenami pozytywnymi (35 proc.) dotyczącymi działań polskiego rządu w zakresie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa. Co piąty badany (21 proc.) nie jest w stanie odnieść się do tej kwestii.

Odpowiedzi na to pytanie pokazują, że ocena działań rządu jest zbieżna z sympatiami politycznymi i wygląda niemal jak w lustrzanym odbiciu. Podczas gdy większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (73 proc.) i Lewicy (77 proc.) negatywnie ocenia działania podejmowane przez rząd, to większość wyborców PiS (73 proc.) działania te ocenia pozytywnie.

Finanse – będzie źle

Prawie co ósmy (13 proc.) wyborca partii rządzącej uważa, że jego sytuacja materialna w najbliższych miesiącach nawet się poprawi, podczas gdy wśród wyborców KO takich osób jest zaledwie 3 proc., a Lewicy - 6 proc. W kontekście zbliżającego się kryzysu gospodarczego, odpowiedzi na to pytanie mogą świadczyć o wierze wyborców PiS w zapewnienia partii rządzącej o dużej pomocy finansowej.

Co piąty Polak (20 proc.) deklaruje, że gdyby stracił wszystkie źródła dochodów i musiał utrzymać się wyłącznie ze swoich oszczędności, to pieniędzy wystarczyłoby mu tylko na 1 tydzień. 22 proc. ma oszczędności pozwalające się utrzymać przez 1 miesiąc, kolejne 22 proc. byłoby w stanie przeżyć z oszczędności do 3 miesięcy, 18 proc. - od 3 do 6 miesięcy, 8 proc. - od 6 do 12 miesięcy, a tylko co dziesiąty badany (10 proc.) – powyżej 1 roku.