Koronawirus. Za jedzenie na ulicy grozi mandat

– Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług. Nie zawiera on odstępstw dotyczących spożywania posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej "na wynos", ale mając na uwadze, że koronawirus przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos powinno następować w domu – podkreśla GIS. Albo - jak pisze "Rz" - w samochodzie.

Wątpliwości dotyczące noszenia maseczek dotyczą także podróżowania samochodem. Zasada jest prosta: jeśli w aucie jest więcej niż jedna osoba, to obie muszą mieć maseczkę, chyba że mieszkają razem (np. małżeństwo lub rodzice z dziećmi). Policjanci mają prawo sprawdzić dokumenty nie tylko kierowcy, ale i współpasażerów.

Co się stanie, gdy okaże się, że rodzice podróżują z dorosłymi dziećmi czy dzieckiem z narzeczonym lub mężem, którzy, choć w dowodach mają wpisane inne adresy, to na czas np. remontu mieszkania od miesięcy mieszkają razem z rodzicami w domu rodzinnym? Policja uspokaja, że w każdym przypadku trzeba wyjaśnić sytuację rodzinną funkcjonariuszowi, a jeśli nie zgadzamy się z decyzją - możemy odmówić przyjęcia mandatu. Wówczas sprawa trafi do sądu.