Koronawirus. Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany tylko do 26 kwietnia

Rozporządzenie na podstawie przepisów Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. określa okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przedstawiony wówczas termin został wówczas wydłużony do 26 kwietnia 2020 roku.

Jeśli rodzic zatrudniony na umowę o prace lub umowę zlecenie zostaje w domu z dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola, występuje o zasiłek opiekuńczy bezpośrednio do zatrudniającego go pracodawcy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą natomiast złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.