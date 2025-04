Wzrosła renta alkoholowa. Tyle kosztuje utrzymanie niezdolnych do pracy

wynika, że w 2023 roku 2,7 tys. osób pobierało rentę alkoholową. To o 10 proc. mniej w stosunku do 2022 r. , kiedy liczba świadczeniobiorców wynosiła 3 tys. osób. Dla porównania, w 2021 r. było ich 3,4 tys., a w 2020 r. – 3,8 tys.

Zdaniem eksperta, to jednak nie oznacza, że problem alkoholowy w Polsce jest marginalny. Uzależnienie od alkoholu wpływa nie tylko na same osoby uzależnione, ale także na ich rodziny, pracodawców i całe społeczeństwo.

W 2023 r. kwota wypłaconych rent z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 56,1 mln zł. To o 5,6 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy było to 53,1 mln zł. W 2021 r. było to 53,8 mln zł, a w 2020 r. – 55,3 mln zł.