Korzystanie z toalety. Niemal na pewno robisz to źle. Polskie firmy już na tym zarabiają

- Korzystanie z toalet odbija się na naszym zdrowiu - przestrzegają fizjoterapeuci. Wyprostowana postawa na sedesie szkodzi naszym organom, przede wszystkim miednicy i jelitom. Sposobem na to mogą być specjalne podstawki toaletowe. Biznes zwietrzył interes. Na świecie zajmuje się nimi ledwie 10 firm - w tym dwie polskie.

Jak więc korzytać z toalety w zdrowy sposób, jednocześnie nie rezygnując z własnego sedesu? Kilka lat temu amerykańska firma Squatty Potty wpadła na prosty, choć niezwykle ciekawy pomysł - podstawki pod stopy do toalet. - Podstawki pozwalają zachować dobrą, skuloną pozycję, a to eliminuje na przykład zaparcia - mówi Trybel. Fizjoterapeutka zaznacza, że kąt pomiędzy nogami a tułowiem wynosi na toalecie "standardowo" około 90 stopni. Podstawka pozwala go zmniejszych do "zdrowszych" 35 stopni. Squatty Potty szybko podbiła rynek podstawek i jest dziś jest warta ponad 30 milionów dolarów. Konkuruje z nią obecnie jednak bardzo niewiele firm, w tym dwie z Polski.