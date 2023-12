Kościół chce zablokować refundację in vitro. Gądecki pisze do Dudy

Gądecki zwrócił również uwagę na fakt, że "dziecko nie jest rzeczą, do której ktoś miałby prawo posiadania. Dziecko zawsze jest darem, a małżonkom nie przysługuje prawo do posiadania dzieci, a jedynie prawo do podjęcia takich aktów naturalnych, które same przez się są przyporządkowane przekazywaniu życia. Pragnienie dziecka nie może usprawiedliwiać jego produkowania, podobnie jak niechęć wobec dziecka już poczętego nie może usprawiedliwiać porzucenia go lub zniszczenia".