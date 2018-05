Kosmicznie drogi wynajem mieszkań w Dublinie. Polacy mają coraz większy problem

Wynajem mieszkań w centrum Dublina podrożał niemal dwukrotnie od 2010 roku, a ceny dalej rosną w szalonym tempie. To poważny problem dla naszych rodaków, którzy mieszkają w stolicy Irlandii.

"Wynajem mieszkania w Dublinie stał się nieosiągalny dla większości obcokrajowców, w tym Polaków mieszkających w Irlandii. Za dwuosobowy pokój trzeba zapłacić około 1600 euro miesięcznie i to nie jest górna granica" - napisała czytelniczka WP przez dziejesie.wp.pl.

Od kryzysowego roku 2010, gdy ceny wynajmu mieszkań w Dublinie spadły wraz z załamaniem gospodarki, wzrost wynosi już 81 proc. i nawet 90 proc. w centrum miasta. Co gorsza szybki wzrost cen cały czas postępuje. Tylko w ostatnim roku ceny poszybowały aż o 10,9 proc.

Drogi wynajem mieszkań to olbrzymi problem dla mieszkających w Dublinie Polaków. Jak wskazuje nasza czytelniczka, zgodnie z irlandzkim prawem, aby podjąć legalną pracę należy mieć nadany irlandzki numer PPS, odpowiadający naszemu numerowi PESEL. "Jednak by móc się o niego starać należy posiadać pismo od właściciela nieruchomości, którą wynajmujemy. I koło się zamyka" - pisze.

"Prawdziwa fala poszukujących pracy w Irlandii dopiero nadejdzie na przełomie czerwca i lipca. To wówczas przybywa na Wyspy Brytyjskie najwięcej sezonowych pracowników. Tylko, czy to jeszcze będzie się opłacać?" - zastanawia się pani Patrycja.

Największy napływ Polaków do Irlandii nastąpił po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. To właśnie ten kraj jako jeden z pierwszych otworzył swój rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich.