Koszt fotowoltaiki w 2022r. – sprawdź, z jakimi firmami zrealizujesz swoją instalację

Trzecią w naszym zestawieniu, zdecydowanie godną polecenia firmą jest XDISC S.A. – to Zespół prawdziwych profesjonalistów i pasjonatów świata fotowoltaiki. To także polski producent wysoko zaawansowanych rozwiązań PV. Przede wszystkim jednak firma oferuje swoim Klientom nowoczesne i kompletne systemy fotowoltaiczne dla domów i firm - PURA SYSTEM. Są to wysokiej jakości, optymalnie dobrane, dedykowane dla Klientów B2C/B2B instalacje fotowoltaiczne, składające się ze starannie dobranych podzespołów. Ich działanie firma bada m.in. we własnym (co wyjątkowe na rynku) laboratorium fotowoltaicznym Provo-lab. Wiedza i zdobyte przez lata niezbędne doświadczenie w realizacjach instalacji fotowoltaicznych, jest dla Klienta gwarancją wykonania przez firmę zlecenia w sposób absolutnie profesjonalny i kompleksowy. To przedsiębiorstwo, które ma na swoim koncie robiące wrażenie inwestycje – instalacje PV nie tylko na domach mieszkalnych, czy halach produkcyjnych, ale również na jachtach, autobusach, a nawet satelitach kosmicznych. Szukasz sprawdzonego i solidnego wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, a przy tym cenisz sobie święty spokój – zajrzyj na: https://purasystem.pl/