Kosztują 500 zł za kilogram. Właśnie pojawiły się w lasach

Co warto mieć na uwadze? Policja sugeruje, aby przed wyjściem do lasu upewnić się, że telefon komórkowy jest w pełni naładowany. To umożliwia szybkie skontaktowanie się z odpowiednimi służbami w razie potrzeby. Zaleca się także zapisanie punktu startowego za pomocą GPS, co ułatwi powrót.