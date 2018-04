Krach na giełdzie, rubel najtańszy od dwóch lat. Sankcje USA już uderzyły w rosyjską gospodarkę

Kilkunastoprocentowe spadki na moskiewskiej giełdzie, lecący na głowę rubel, najtańszy od dwóch lat. Rynki finansowe ostro zareagowały na kolejną rundę amerykańskich sankcji.

Rubel względem złotego spadał na forex nawet ponad 4 proc. w poniedziałek do poziomu 17,68 rubli za złotego, niewidzianego od prawie dokładnie dwóch lat. To efekt nowych sankcji nałożonych przez USA.

Nałożono je nie tyle na Rosję, co na oligarchów zgromadzonych w pobliżu prezydenta Władimira Putina, blokując ich zagraniczne aktywa i na niektóre firmy. To konsekwencja zarówno okupacji Krymu, działań w Syrii wspierających dyktatora Asada, cyberataków w USA, czy ataku chemicznego w Wielkiej Brytanii.

18 proc. traci największy rosyjski bank Sbierbank, w ponad połowie własność Banku Rosji. Gazprom, choć nie ma go na liście sankcji, to znalazł się na niej jego prezes Aleksy Miller. To może być problem dla wielu zagranicznych spółek gazowego giganta. Większość z nich jest w jurysdykcji Unii Europejskiej, ale nie będą również chciały naruszyć przepisów amerykańskich.