Kradli prąd w bloku we Wrocławiu. Mogą trafić do więzienia

Omijali liczniki prądu. Mogą skończyć w więzieniu

Policjanci z komisariatu na Grabiszynie oraz ze Śródmieścia we Wrocławiu ujawnili nielegalny pobór energii elektrycznej u dwóch mężczyzn. "W obu przypadkach doszło do zmostkowania przewodów elektrycznych przed licznikami" - wskazuje mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu.