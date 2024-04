"To nakręca ludzi". Sklepikarze bezradni przez "800 plus" dla złodziei

"To tylko nakręca ludzi" do kolejnych kradzieży

Właściciel sklepu podkreśla, że "nie ma pretensji do policji". - Uważam, że funkcjonariusze dobrze wykonują swoją pracę, ale są związani tym, co narzuci ustawodawca. Chciałbym, żeby policjanci wsadzili go do aresztu, ale wynika to raczej z poczucia konieczności zadośćuczynienia - zaznacza.