Kradną oliwę na potęgę. Na butelkach pojawiły się kłódki

W Hiszpanii supermarkety zamykają na kłódki butelki z oliwą ze względu na gwałtowny wzrost cen i co za tym idzie kradzieży. Jednolitrowe butelki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia kosztują, w niektórych supermarketach nawet 14,5 euro (około 64 złotych), co sprawia, że ​​oliwa z oliwek trafia do kategorii produktów opatrzonych etykietami zabezpieczającymi, obok alkoholi spirytusowych, kosmetyków i sprzętu AGD — pisze portal dlhandlu.pl powołując się na Reutersa.