Rekordowy wzrost cen oliwy. Dochodzi nawet do kradzieży

Dochodzi do kradzieży

Ceny oliwy w hiszpańskiej Andaluzji wzrosły we wrześniu do 8,45 euro (około 39 złotych) za kilogram. Oznacza to "najwyższą cenę, jaką kiedykolwiek odnotowano w przypadku hiszpańskiej oliwy z oliwek". Rosnące ceny "płynnego złota" skłoniły niektórych do jego kradzieży.