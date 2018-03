Kraków: kurator oświaty od "polskich przewodników w Auschwitz" dostała 15 tys. zł nagrody

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty otrzymała w ubiegłym roku łącznie 15 tys. zł nagród. - PiS premiuje zachowania, które powszechnie uchodzą za naganne - skomentował ten fakt senator Bogdan Klich. Nowak zaprzecza temu, by nagrody otrzymała. Urząd wojewódzki to jednak potwierdza.

Informację o nagrodzie podała w środę krakowska "Gazeta Wyborcza". - To jest cyrk. Ta pani za swoją działalność powinna zostać odwołana, a nie dostawać nagrody - skomentował w rozmowie z "Wyborczą" Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Krystyna Szumilas, była minister edukacji dodała, że w" kontekście tego, co pani Nowak wyprawia jako kurator ta nagroda jest skandalem". Sama zainteresowana do publikacji "GW" odniosła się na swoim profilu na Twitterze. Stwierdziła, że to "fake news".