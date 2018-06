Kredyt bankowy od złożenia wniosku do przelewu bez wychodzenia z domu? To możliwe! Ruszył pierwszy sklep z kredytami online

Świat kredytów zmienia się nie do poznania. Już dzisiaj można w kilku krokach zawnioskować o kredyt w różnych bankach, zestawić ze sobą realne oferty kredytowe przed podjęciem decyzji, potwierdzić tożsamość przy użyciu smartfona i – wciąż nie wychodząc z domu – podpisać umowę kredytową SMS-em.

Polski start-up fintechowy FinAi ruszył ze sklepem z kredytami online. Cały proces od złożenia jednego wniosku do otrzymania gotówki na konto odbywa się w 100% online. Teraz bez wychodzenia z domu można wziąć kredyt do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a umowę podpisać SMS-em.

Na stronie FinAi można założyć konto, na którym wystarczy uzupełnić prosty wniosek wysyłany potem do kilku banków. Uzupełniamy w nim dane, o które pytają banki, żeby przygotować dla klienta ofertę dopasowaną do jego potrzeb. Kredytobiorca robi online to, co zrobiłby w oddziale bankowym, gdyby ubiegał się tam o kredyt.

Część wniosku jest uzupełniana automatycznie – chociażby dane pracodawcy. Cenne udogodnienie to możliwość weryfikacji tożsamości z własnej kanapy – wystarczy mieć smartfona z systemem iOS lub Android, którym zrobimy zdjęcie dowodu, a następnie twarzy. Mechanizmy weryfikacji tożsamości pozwalają ocenić, czy Ty to rzeczywiście Ty, i niwelują ryzyko, że ktoś weźmie kredyt na Twój dowód.

Tym, co odróżnia sklep z kredytami bankowymi od porównywarek internetowych, jest to, że klient otrzymuje propozycje od banków w oparciu o jego zdolność kredytową. Zaprezentowane w FinAi oferty kredytowe nie są zatem jedynie ofertami marketingowymi prezentującymi „atrakcyjne” warunki kredytu, którego zainteresowany kredytobiorca nie ma szans otrzymać. To wiążące oferty – klient segreguje je według interesujących go kryteriów, dzięki czemu wybiera tę rzeczywiście dopasowaną do jego potrzeb.