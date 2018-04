Kropla luksusu z House of Sillage

Niszowa marka perfumeryjna House of Sillage od niedawna dostępna jest w Polsce. Jej pojawienie się na naszym rynku stało się dla nas inspiracją do zastanowienia się – w kontekście marki HoS – czym luksus jest dzisiaj.

Jeszcze 30 lat temu synonimem luksusu dla Polaków był Pewex. Wiele osób do dziś z rozrzewnieniem wspomina dostępne tam produkty. Przedmiotami pożądania, zwłaszcza dla kobiet, bywały najczęściej perfumy.

Dziś luksus oznacza coś zupełnie innego. Definicja bardzo się zmieniła i niełatwo jest znaleźć dla niej uniwersalny synonim. Gdyby jednak pokusić się o analizę trendów, można by na nowo utkać znaczenie luksusu z takich jakości, jak: nowoczesność, niszowość, inkluzywność, bogactwo materiałów.

To dość zaskakujące w porównaniu z tym, jak luksus postrzegany był przez lata. Zmieniła się jego podstawowa funkcja – kiedyś oznaczał ekskluzywność i egalitaryzm, i dostępny był dla nielicznych. Dziś – jest inkluzywny, czyli dostępny dla wielu osób, ale wymaga pewnego obeznania, „bycia poinformowanym”, znajomości trendów, wyczucia i smaku.

Polacy kochają luksusowe produkty i coraz częściej po nie sięgają. Być może to właśnie niełatwa gospodarcza przeszłość i lata odcięcia od dostępu do światowych trendów sprawiły, że obecnie potrafią je docenić i naprawdę się nimi cieszyć. Nasz rynek jest więc chłonny i otwarty. Nie bez powodu na ten rynek trafiają właśnie propozycje od amerykańskiej luksusowej marki House of Sillage.

Biżuteria czy perfumy?

Myśląc o marce House of Sillage, ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z perfumami, czy raczej z biżuterią, bo łączy te dwie dziedziny w niezwykłą całość. Ten fenomen może oddać tylko (i aż) słowo sztuka. I to przez wielkie S.

Każda buteleczka to osobna historia i małe arcydzieło. Są wśród nich propozycje zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wiele z nich pobudza nie tylko zmysły węchu i wzroku, ale i smaku – większość flakonów ma bowiem niepowtarzalny kształt ciasteczka czy też babeczki. Każde opakowanie jest bogato zdobione, wykonane ze szlachetnych materiałów i kryształów Svarowskiego.

Wśród słynnych nosów, współpracujących z marką, jest m.in. Mark Buxton, który pracował w przeszłości również dla Cartier, Burberry czy Comme de Garcons. Wśród nut zapachowych są przeważają najcenniejsze składniki z różnych zakątków świata. Są wśród nich również rzadko spotykane esencje, jak np. tajemniczy kwiaty Karo Korounde, pochodzący z Mali.

Jeśli zaś chodzi o wyjątkowe opakowania, które są dziś znakiem rozpoznawczym HoS, marka współpracuje z najlepszymi francuskimi jubilerami i rzemieślnikami z całego świata.

– Ozdobne flakony oraz zapachy, które są w nich zawarte, to moja interpretacja niesamowitej formy sztuki, jaką jest perfumiarstwo. Inspiracją do tworzenia było dla mnie życie, wspomnienia łez, śmiechu, podekscytowania oraz dobre i złe chwile, które mnie spotkały. To lekcja życia o osobistej tolerancji, pokorze, współczuciu i pragnieniu bezwarunkowej miłości. We flakonie zamknięte jest wszystko, co było, jest i chciałabym, by było – deklaruje na stronie marki House of Sillage jej założycielka. Czyli kto?

Od marzeń do globalnego sukcesu w kilka lat

Matką sukcesu marki House of Sillage jest Nicole Mather. To niezwykła kobieta, która odwagą i wiarą w siebie utorowała sobie drogę do międzynarodowego sukcesu. A zaczęło się, jak to zwykle bywa, od marzeń.

Mather przez wiele lat pracowała w finansach. W świecie perfum zaczynała od zera. Nie odziedziczyła po rodzicach fabryki perfum, ale dostała od nich coś znacznie cenniejszego – niezachwianą wiarę w to, że ma wiele możliwości i talentów, którymi może tak pokierować, by żyć życiem, o jakim marzy.

Mała Nicole urodziła się w Rumunii i jako 3-latka wyjechała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Jak sama wspomina, rodzice zawsze powtarzali jej, by korzystała ze wszystkich szans i możliwości, jakie dawał jej nowy kraj zamieszkania.

Już jako dojrzała kobieta Nicole Mather postanowiła, że będzie robić wyjątkowe zapachy w wyjątkowych opakowaniach pod znakiem luksusu. Pierwszy zapach wypuściła na rynek raptem 6 lat temu, w 2012 roku. Obecnie w swoim portfolio marka HoS posiada kilkadziesiąt różnych buteleczek i obecna jest w 45 krajach.

Za tą imponującą determinacją stoją oczywiście lata ciężkiej pracy. Nicole Mather podkreśla też na każdym kroku, jak ważna jest dla niej rodzina i gdyby nie wsparcie jej najbliższych, marka nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, na zawsze pozostając w sferze marzeń.

Misja specjalna

Dzisiaj House of Sillage z powodzeniem robi sobie miejsce na całym świecie, a teraz również i w Polsce.

Ostatnio marka pojawiła się w stolicy na drugiej edycji targów Unique Bazaar, skierowanych do klientów zainteresowanych produktami luksusowymi. Ale dostępna jest nie tylko na wyjątkowych wydarzeniach. Swoje stałe miejsce ma od niedawna w salonie jubilerskim Gemma w Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie.

Znamy też plany marki na najbliższą przyszłość i z przyjemnością zdradzamy pewien szczegół. Już za kilka miesięcy, z okazji premiery „Mission:Impossible 6. Fallout”, House of Sillage pojawi się w wersji limitowanej dla mężczyzn w postaci nowego zapachu HoS Mission:Impossible Fallout. Jak zwykle w przypadku tej marki opakowanie będzie wyjątkowo estetyczne – buteleczka ze szlachetnych metali w opakowaniu ze skóry Nappa.