KSeF – co trzeba wiedzieć na początku 2024 roku? Czas na duże zmiany!

Daty, które warto zapamiętać

Obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych w ramach KSEF wprowadza fundamentalną zmianę w procesie fakturowania w Polsce. Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się wymogiem od 1 lipca 2024 roku. Oznacza to, że podatnicy VAT będą musieli dostosować swoje systemy do standardów KSEF, aby móc wystawiać i odbierać faktury w formacie ustrukturyzowanym. Dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT termin obowiązkowego wprowadzenia do użytku KSeF przypada pół roku później – 1 stycznia 2025 roku, co daje dodatkowy czas na przygotowanie i ewentualne dostosowania wewnętrznych procedur księgowych do nowych regulacji.