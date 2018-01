Kukiz'15 wraca do pomysłu obniżenia VAT-u na ubranka dziecięce. Liczy na minister Rafalską

- Złożyliśmy dziś projekt ustawy obniżającej VAT na ubranka dla dzieci z 23 proc. do 5 proc. - ogłosił Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o "efektywną politykę prorodzinną". Paweł Kukiz dodał, że jest wstępnie umówiony na spotkanie w tej sprawie z minister rodziny Elżbietą Rafalską.

Stanisław Tyszka przekonuje, że obniżenie VAT na odzież i obuwie dla dzieci to "efektywny środek polityki prorodzinnej", ponieważ ten podatek najmocniej uderza w najmniej zamożne rodziny.

Stawka VAT na ubranka i obuwie dziecięce została podniesiona z 8 proc. do 23 proc. w 2012 r. przez rząd PO-PSL, który tłumaczył to wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2010 r.

Według Kukiz'15 rząd nie wykorzystał jednak wszystkich możliwych środków prawnych dla obniżenia tego podatku. Według tego stronnictwa Polska może wystąpić do Brukseli o tzw. środek specjalny.

To jednak nieprawda, polityk apelował w tej sprawie do rządu już w marcu zeszłego roku. Wówczas mówił jednak o powrocie do stawki 8 proc., natomiast teraz Kukiz'15 proponuje wprowadzenie stawki 5 proc.