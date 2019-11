TO JEST NOWE

Kup rogala i pomóż dzieciom walczącym z nowotworami - akcja #RogaLOVE

11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości. Dla poznaniaków to Dzień św. Marcina. W tym roku to także druga edycja akcji #RogaLOVE, z której dochód przeznaczany jest na Stowarzyszenie Dzieciaki Chojraki.

Rogale świętomarcińskie 11 listopada to już tradycja. (PAP)

Zjeść pysznego rogala świętomarcińskiego i przy okazji pomóc dzieciom w walce z rakiem? Brzmi świetnie, a w dodatku można połączyć te rzeczy już drugi raz, ponieważ znowu rusza akcja RogaLOVE.

W okresie od 4 do 17 listopada każdy może zamówić charytatywnego rogala dla siebie, bliskich, znajomych, kolegów z pracy. W ubiegłym roku sprzedano ponad 10 tys. sztuk takich słodkości.

Tak do udziału w akcji zachęcają organizatorzy - sławne poznańskie rogale nie tylko są pyszne, ale też pomagają.

Zysk z ich sprzedaży (90 tys. zł) w całości przekazano dla Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki (organizacja pomagająca najmłodszym w walce z nowotworami), wspierając tym samym zebranie wymaganego wkładu własnego na rozpoczęcie budowy nowej kliniki

W tym roku celem jest zebranie brakujących 150 tys. zł na zakup cytofluorymetru, urządzenia służącego do niezwykle szybkiej i trafnej diagnostyki białaczki u dzieci oraz oceny skuteczności dotychczas zastosowanego leczenia onkologicznego.

Sprzedaż rogali-cegiełek odbywa się na stronie e-torty.pl/rogalove

Do wsparcia zbiórki można zachęcać w mediach spolecznościowych, publikując zdjęcie z rogalem i oznaczając je hasztagiem #RogaLOVE na Facebooku lub Instagramie.

Akcję wspiera m.in. zespół Audiofeels.