Kupił pompę ciepła, jest przerażony rachunkami. "Oszukali mnie"

Podobny problem występuje także w innych krajach Europy. Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) sugeruje, by rządy zmniejszyły podatki, będące składową ceny energii elektrycznej. Sprawiłoby to, że cena prądu dla posiadaczy pomp ciepła spadnie, a ogrzewanie domów za pomocą tych urządzeń stanie się konkurencyjne np. w stosunku do ogrzewania gazem.