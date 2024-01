Kupiłeś dom lub mieszkanie? Dowiedz się wszystkiego o podatku od nieruchomości

Czym jest podatek od nieruchomości?

Właściwy podatek od nieruchomości to należność, która co roku nakładana jest na właścicieli, posiadaczy samoistnych, posiadaczy zależnych i użytkowników wieczystych, zarówno gruntów, jak i obiektów budowlanych. Jest on odprowadzany na rzecz samorządów gminnych. Opłacenie go zasila budżet danej gminy. Dokładne informacje dotyczące podatku od nieruchomości można znaleźć w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).