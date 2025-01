Kupujemy tak dużo miodu, że trzeba sprowadzać go z Ukrainy

W 2023 r. Polacy spożyli średnio 1 kg miodu na osobę, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym produktem. Polska Izba Miodu podkreśla, że zimą popyt na miód wzrasta o 78,5 proc. w porównaniu do lata. W grudniu miód znajduje się na listach zakupowych 59 proc. konsumentów, podczas gdy w sierpniu zainteresowanie spada o blisko 80 proc.

W 2023 r. w Polsce wyprodukowano prawie 28 tys. ton miodu, co stanowi wzrost o ponad 14 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo to, krajowa produkcja nie zaspokoiła pełnego zapotrzebowania rynku, co zmusiło Polskę do importu ponad 25 tys. ton miodu, głównie z Ukrainy i Chin.