Polska tonie w miodzie z Chin i Ukrainy. "Obroty spadły o 70 proc."

Ile kosztuje kilogram miodu?

Wykarmienie i opieka weterynaryjna nad jedną rodziną pszczół to koszt ok. 100 zł. Dostarcza ona średnio około 40-50 kg miodu. Przedsiębiorca, który chce żyć z takiego biznesu, musi przemieszczać się wraz z ulami. A do tych ostatnich trzeba dojechać, co generuje koszt paliwa, często do paliwożernych samochodów 4x4. Przy procesach takich jak dekrystalizacja dochodzi do tego koszt prądu.