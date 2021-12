Kupujesz prezent? Zwróć na to szczególną uwagę - radzi UOKiK

Dodaje, że istotne jest, czy przedsiębiorca sprzedający przykładowo na jednej z platform internetowych podaje swoje dane, czyli imię i nazwisko, nazwę firmy, adres i dane kontaktowe. "Jeżeli takich danych nie ma, to jest to podejrzane i należy na to uważać zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy mogą pojawiać się próby oszustw" – przekazuje z-ca dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy.