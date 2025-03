Tak oszukują na używanych autach. Polacy tracą tysiące złotych

Firma autoDNA, specjalizująca się w raportach o historii pojazdów, alarmuje, że co trzeci używany samochód sprowadzany do Polski ma cofnięty licznik. Jak podaje "Rzeczpospolita", oznacza to, że rocznie do kraju trafia blisko 300 tys. takich aut. Manipulacja drogomierzem może prowadzić do strat dla kupujących sięgających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od marki i modelu pojazdu.