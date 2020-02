Kurczaki zza krat - tak zjemy w KFC. Wszystko przez rozrabiających klientów

To nie żadna społeczna akcja ani działanie artystyczne. Klienci jednego z KFC w Wielkiej Brytanii obsługiwani są przez metalowe barierki, a wszystko dla... bezpieczeństwa pracowników.

Okazuje się, że wspomniany wyżej atak nie był odosobnionym przypadkiem. - To dla naszego bezpieczeństwa, wszystko przez bójki, które tutaj się dzieją - powiedział jeden z pracowników KFC brytyjskiemu "Daily Mail".

Jak donosi tabloid, przez ostatni rok w okolicy doszło do 8 incydentów zakłócania porządku oraz aż 19 przypadków przemocy na tle seksualnym. Oczywiście mowa tu o zgłoszonych sprawach, można się tylko domyślać, ile było tych niezgłoszonych. Wiele komentarzy w sieci wskazuje na to, że nie jest to bezpieczne miejsce i inne okoliczne lokale także mają różne rozwiązania mające na celu poprawić bezpieczeństwo.