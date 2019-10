Kursy walut NBP 09.10.2019. Środowy kurs euro, funta, dolara i franka szwajcarskiego

Kursy walut NBP na godz. 7, środa, 09.10.2019. Za jednego dolara zapłacimy 3,9405 złotego. Koszt jednego funta szterlinga to 4,8359 zł a franka szwajcarskiego 3,9714 zł. Z kolei Euro możemy zakupić za 4,3310 zł.

Kursy walut NBP. 08.10-09.10.2019 r.

We wtore ok. godz. 12 Narodowy Bank Polski podał uśrednione kursy walut obowiązujące aż do kolejnej publikacji.

Kursy walut NBP. Prognoza dla money.pl

W obszarze G-10 najsłabszy jest dzisiaj funt. Rynek nie docenia ryzyka związanego z politycznymi tarciami na linii Wielka Brytania - Unia Europejska. Premier Johnson będzie chciał grać va-banque aż do unijnego szczytu 17-18 października, co może prowadzić do dużej nerwowości wokół funta na przełomie tygodnia. Teoretycznie wydaje się, że ostatecznie bezumownego Brexitu uda się uniknąć, ale nie powinien być to obecnie scenariusz bazowy.