Kwitnie rynek odzieży używanej. Gucci i Levi's otwierają własne lumpeksy

Lumpeksy cieszą się coraz większą popularnością, również w Polsce z roku na rok coraz więcej osób decyduje się kupować w "second-handach". Ostatnio pisaliśmy o powodach, jakie skłaniają konsumentów do zakupu odzieży używanej .

Włoski dom mody Gucci nawiązał współpracę z platformą The Real Real, która oferuje zakup ubrań bezpośrednio od właścicieli. Włoski gigant odzieżowy deklaruje, że za każde ubranie sprzedane na platformie, zasadzi jedno drzewo.

Z kolei Levi's - znana marka kojarząca się głownie z dżinsowymi ubraniami, zachęca by swoje stare i zużyte spodnie oddawać do stacjonarnych sklepów. Zostaną one poddane renowacji i "profesjonalnemu wyczyszczeniu", a następnie trafią na specjalną stronę internetową. Tam będzie można je kupić w niższej cenie.