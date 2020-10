Sklepy z odzieżą używaną coraz bardziej na topie

Według analityków z Resale Report 2020 w 2009 roku sklepy z odzieżą używaną miały 3 proc. udziałów rynkowych, w 2019 roku było to już 19 proc. a w 2029 roku będzie to aż 29 proc.

Z kolei, przekładając to na nasz rodzimy rynek, w naszym kraju 11 proc. badanych deklaruje, że robi zakupy w sklepach z odzieżą używaną.

Okazuje się, że to nie niskie ceny ani unikatowe ubrania, jakie można znaleźć w lumpeksach, przyczyniły się do wzrostu popularności tych sklepów. Troska o planetę i jej zasoby naturalne była czynnikiem, który w dużej mierze skłonił młodych do kupowania odzieży używanej.