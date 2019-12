"Last Christmas" kończy 35 lat. I nadal zarabia

Znany na całym świecie świąteczny przebój miał swoją premierę dokładnie 35 lat temu i nadal przynosi spore zyski. Choć i tak nie jest rekordzistą.

3 grudnia 1984 roku - to data premiery utworu "Last Christmas". Hit o porzuconym w Boże Narodzenie, wyśpiewany głosem George'a Michaela, co roku bije rekordy wyświetleń.

I przynosi niezłe zyski. W 2016 roku Daily Mail wyliczył, że "Last Christmas" przynosi około 300 tys. funtów rocznie. To w przeliczeniu na złotówki ponad 1,5 mln.

Utwór duetu Wham! nie jest jednak wcale świątecznym rekordzistą. Pod względem zysków wyprzedza go Mariah Carey i "All I want for Christmas is You". Ten hit, według rankingu "Daily Mail", zarabia 400 tys. funtów rocznie.