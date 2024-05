Latem może nadejść potężny cios w portfele. Kilogram kawy za 100 zł

Kilogram kawy za 100 zł

Zakładając szacowane podwyżki cen energii, według analityków banku, cena paliwa musiałaby wzrosnąć z 6 zł do 7,30 zł. Tabletki na ból głowy, które obecnie kosztują 9,99 zł, musiałyby zdrożeć do 13,95 zł. Rachunek za telefon, który obecnie wynosi 40 zł, zakładając podwyżki cen energii, może wzrosnąć do 68 zł. Wędlina, której cena wynosi obecnie 25 zł, musiałaby zdrożeć do 37 zł.