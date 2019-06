Łatwopalne i rakotwórcze substancje obok szkoły. Mieszkańcy Borkowic protestują

850 ton łatwopalnych i trujących substancji znajduje się tuż obok szkolnego boiska. Odpady jednak wciąż nie są utylizowane. Lokalne władze czują się bezradne, a mieszkańcy - sfrustrowani. Dzisiaj postanowili wyjść na ulice.

Prawie 3 tony rtęci przedostało się do powietrza. Elektrownia Bełchatów niechlubnym liderem Europy. Obejrzyj wideo:

Wspierał ich wójt. Sam mówi, że ma związane ręce. - Koszt usunięcia odpadów to 3-3,5 mln zł. Ale nie możemy za to zapłacić, bo magazyn znajduje się na terenie prywatnym. Z kolei właściciel mówi, że wynajął go komuś innemu - tłumaczył na antenie Polsatu Robert Fidos, wójt gminy.