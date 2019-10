Leasing – jak działa i kto może z niego skorzystać? Sprawdź!

Szukasz dogodnej formy finansowania, ale niekoniecznie interesuje cię kredyt? Weź pod uwagę leasing. Jakie są jego rodzaje i kto może z niego skorzystać?

Od kilku lat leasing zyskuje na popularności. I nic dziwnego – z tej formy finansowania można czerpać wiele korzyści. Sprawdziliśmy, dlaczego warto wziąć coś w leasing i czym on dokładnie jest.

Czym jest leasing?

Jest to umowa cywilnoprawna, którą zawierają dwie strony: finansujący (czyli leasingodawca – najczęściej firma leasingowa) oraz korzystający (czyli leasingobiorca – osoba lub firma, która decyduje się wziąć coś w leasing). Eksperci porównują tę formę finansowania do zakupu na raty lub wynajmu długoterminowego, ponieważ przedmiot leasingu musi być przez korzystającego systematycznie spłacany w formie rat leasingowych. Ich wysokość jest określona w umowie.

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, w leasing można wziąć nie tylko samochód. Przykładowo w ofercie PKO Leasing można uzyskać np. maszyny rolnicze, sprzęt medyczny, sprzęt budowlany czy urządzenia fotowoltaiczne.

Warto dodać, że po skończeniu umowy korzystający ma prawo (ale nie obowiązek) wykupić przedmiot leasingu. Zapłaci za niego wówczas cenę dużo niższą niż jego wartość rynkowa. To od niego zależy, czy się na to zdecyduje.

Pamiętajmy też, że konieczne jest ubezpieczenie przedmiotu, który bierzemy w leasing – jest to forma zabezpieczenia w razie jego uszkodzenia lub kradzieży.

Jakie są rodzaje leasingu?

W zależności od tego, jak jest skonstruowana umowa i co jest przedmiotem leasingu, dzielimy go na kilka rodzajów. Najpopularniejsze to leasing operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny można porównać do dzierżawy lub najmu: leasingodawca czasowo udostępnia przedmiot leasingu korzystającemu, a ten w zamian płaci raty. W tym przypadku okres umowy jest zwykle krótki, a więc przedmiot nie zużywa się, co jest plusem dla leasingobiorcy. To najczęstszy rodzaj leasingu w Polsce.

Leasing finansowy zaś częściej porównuje się ze sprzedażą na raty: przedmiot leasingu zostaje dopisany do majątku korzystającego, dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, a gdy umowa dobiega końca (chyba że zostanie to zaznaczone inaczej) staje się właścicielem danego przedmiotu.

Kto może skorzystać z leasingu?

Korzystających możemy podzielić na dwie grupy: Przedsiębiorców – mogą korzystać chociażby z leasingu operacyjnego lub finansowego; Pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – dla nich przeznaczony jest leasing konsumencki.

Jakie są zalety leasingu?

Dlaczego warto wziąć coś w leasing? Takich korzyści jest wiele:

minimum formalności (bardzo często wystarczy tylko kilka podstawowych dokumentów, w tym dowód osobisty, wniosek o leasing czy aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy);

brak wpływu na zdolność finansową firmy;

zwrot podatku VAT dla przedsiębiorców;

niewielkie zaangażowanie kapitału;

proste zasady (wszystko jest określone w umowie leasingu);

brak konieczności wykupienia przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy;

korzystne zniżki (leasingodawcy mogą uzyskać dla nas rabaty, np. od dealerów aut, z którymi od dawna współpracują);

w ramach umowy możemy liczyć na dodatkowe udogodnienia (np. koszty przeglądów auta czy ubezpieczenie wchodzące w comiesięczne raty leasingowe);

bardzo często na czas naprawy sprzętu, który wzięliśmy w leasing, dostaniemy model zastępczy;

spora elastyczność w wyborze auta czy innego pojazdu.