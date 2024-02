Szpital musi wypłacić lekarzowi 50 tys. zł. Tak uznał sąd

Jednak szpital odmówił wypłaty takiej kwoty, co skłoniło medyka do skierowania pozwu do Sądu Pracy. Ten nie miał wątpliwości, że lekarz spełnił wszystkie warunki, aby otrzymać taki dodatek. Mimo to, zasądził mu kwotę niższą niż wnioskowana, tzn. 29 tys. 500 zł z odsetkami, co w sumie daje 50 tys. zł.