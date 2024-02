Okradli parafię. 30 tys. złotych strat

Śląscy mundurowi w 2023 roku odnotowali 1876 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 110 w stosunku do roku 2022. W wypadkach tych rannych zostało 2185 osób (spadek o blisko 80 osób w porównaniu do 2022 roku), a śmierć poniosło 127 osób (spadek o 28 w porównaniu do 2022 roku) - podano w oficjalnym komunikacie.