Tak źle nie było od dawna. Braki kadrowe w Policji są przerażające

- Stany liczbowe policji są podobne do tych z lat 90. Mamy ok. 10 tys. wakatów. Złożyło się na to wiele elementów, m.in. używanie policji do ochrony interesów poprzedniej władzy - powiedział wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.