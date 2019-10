Lekarz rodzinny udzieli porady przez telefon

Lekarze rodzinni będę udzielać porad przez telefon. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że w ten sposób uda się skrócić kolejki do lekarzy. Nowe przepisy w tej sprawie zaczną obowiązywać od 1 listopada.

- Na pewno będzie wygodniej, e-wizyta pomoże skrócić kolejki do lekarza - powiedział "Super Expressowi" wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. W tekście pd. "Emerycie, lekarz zbada cię przez telefon" gazeta zwraca uwagę, że tego typu porady będą przydatne przede wszystkim dla osób, które chorują przewlekle.

W przypadku nadciśnienia czy cukrzycy , przy których regularnie pacjencie muszą mierzyć sobie ciśnienie czy poziom cukru, chory będzie mógł zadzwonić do lekarza, jeśli coś go zaniepokoi. Wtedy lekarze będzie mógł skorygować leczenie, niekoniecznie widząc pacjenta osobiście - pisze "SE".

Inny rodzaj schorzeń, przy których sprawdzi się porada przez telefon, to przeziębienia. - Jeśli pacjent lekko gorączkuje, boli go gardło, to będę mógł mu przez telefon udzielić porady, żeby kupił coś w aptece, niekoniecznie nawet wystawiając mu e-receptę - mówi lekarz z Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński.