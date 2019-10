"Pracowały" w korporacji. Teraz mają szanse na nowe życie

Czyżby nową pasją Polaków były zielone rośliny domowe? Taki wniosek można wysnuć z sukcesu akcji "Zielony Weteran". "Używane" rośliny z biur i urzędów wyprzedały się... w godzinę! Kiedy przyszłam na miejsce, zastałam puste półki.

W zeszłym tygodniu rozeszła się informacja o starcie akcji "Zielony Weteran", czyli wyprzedaży roślin zielonych, które "pracowały" wcześniej w biurach, korporacjach i urzędach, a teraz szukają nowych domów. Zorganizowało ją Florabo, studio projektowe zajmujące się aranżacją roślinną we wnętrzach. Kiedy usłyszałam o wyprzedaży, od razu postanowiłam tam zajrzeć.

Do showroomu Florabo na warszawskim Żoliborzu udałam się z nadzieją na nową roślinkę do mojej domowej dżungli. Akcja nie była mi obca, bo niecały rok wcześniej coś podobnego miało miejsce w Hali Koszyki. Wtedy Florabo miało tam swoje stałe półki z "weteranami" do kupienia w okazyjnych cenach. Sama wtedy kupiłam ładne okazy monstery i sansewierii.