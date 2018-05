Lepka zabawka robi furorę wśród dzieci. Ale rodzice powinni na nią uważać

Slime glut, nazywany też po prostu glutem, to jedna z najpopularniejszych zabawek dziecięcych ostatnich miesięcy. Jednak Francuzi biją na alarm - gadżet może być bardzo niebezpieczny dla młodej skóry.

Ostrzeżenie przed glutem wydała Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa - czytamy w serwisie eDziecko . Co jest niebezpiecznego w zabawce, która jest uznawana za następce bijącego nie tak dawno rekordy popularności fidget spinnera?

Okazuje się, że silme glut może powodować niebezpieczne reakcje alergiczne dla skóry, zwłaszcza tej młodej. Francuska agencja wydała ostrzeżenie przed produktem, bo jak mówi docierają do niej sygnały od deramatologów. U dzieci, którzy często bawią się glutem, pojawiają się nieraz podrażnienia czy wysypki. Ale to nie koniec zagrożeń. Zabawa glutem może mieć także negatywny wpływ na układ nerwowy i oddechowy dziecka.

Ulubiona zabawka dzieci - uwaga na niebezpieczne składniki

Serwis eDziecko przestrzega też przed pozostawianiem gluta w pobliżu małych dzieci - one mogą brać zabawkę do buzi, co może mieć jeszcze gorsze konsekewncje dla ich zdrowia.