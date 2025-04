Tak oszuści polują na rolników. Widzisz taką ofertę? Nawet nie klikaj

W internecie pojawia się wiele ofert sprzedaży maszyn rolniczych po wyjątkowo niskich cenach. Jak podaje "Tygodnik Rolniczy", często są to oszustwa, gdzie po wpłacie pieniędzy sprzedawca znika. Przykład? Kosiarka Husqvarna CTH173, której rynkowa cena oscyluje wokół 8-9 tys. zł, pojawia się w sieci za jedyne 1,3 tys. zł.

WIDEO

Takie oferty można znaleźć na platformie Marketplace. W wielu przypadkach w treści ogłoszenia znajduje się link, który ma rzekomo prowadzić do serwisu Allegro Lokalnie. W rzeczywistości jednak odsyła do fałszywej strony , gdzie domena zamiast końcówki ".pl" ma ".pll".

Kliknięcie w podejrzany link może skutkować kradzieżą danych osobowych, w tym danych do bankowości internetowej. Cyberprzestępcy często podszywają się pod znane platformy zakupowe, jak wspomniane Allegro Lokalnie.

W 2023 r. oszuści wykorzystali grafiki Allegro Lokalnie do wysyłania fałszywych maili z prośbą o zapłatę 1,40 zł, co prowadziło do wyłudzenia danych logowania.