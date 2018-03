Liczyli na zyski, dzięki zakazowi handlu. Szyki popsuła im pogoda

Pierwsza niedziela bez handlu nie spełniła nadziei, które pokładały w niej sklepy internetowe. Choć Polacy nie mogli zrobić zakupów w galeriach, to nie zdecydowali się też na zakupy w sieci. Podobno przez pogodę.

W trakcie prac legislacyjnych nad zakazem handlu w niedziele pojawił się pomysł, by ograniczyć także sprzedaż prowadzoną online. Udało się tego uniknąć, dzięki przytomności umysłu urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych . To oni wskazali, że próba takich regulacji wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Z tego względu właściciele sklepów internetowych zacierali ręce na zwiększone obroty. Zainwestowali w dodatkowe kampanie reklamowe. Z wyjątku zawartego w ustawie postanowiły skorzystać także supermarkety, które zmieniły się w " platformy internetowe ". W przypadku złożenia zamówienia do godz. 12.30, żywność miała trafić do nas jeszcze tego samego dnia. Zwłaszcza w niedzielę. Sprawdziliśmy – rozwiązanie faktycznie działa .

- Z danych naszego systemu (korzysta z niego kilka tys. sklepów - red.) wynika, że obrót w ostatnią niedzielę nie wzrósł znacząco w porównaniu do poprzednich niedziel. Choć nieznacznie wzrosła liczba transakcji w e-sklepach, to nieco obniżyła się ich średnia wartość w porównaniu do poprzednich niedziel - mówi Krystian Wesołowski z Blue Media.