Ta branża zyska na zakazie handlu. Jest łatwy sposób, by ominąć kolejki

Polacy od kilku dni szykowali się na wolną od handlu niedzielę. Świadczyły o tym tłumy w marketach w piątek i sobotę. Jeszcze w niedzielę oblężenie przeżywały dyskonty na dworcach kolejowych i osiedlowe sklepiki. Ale jest jeszcze jeden sposób na zakupy mimo zakazu. Zamówienie sprawunków z dostawą do domu przez internet. Sprawdziliśmy, jak to działa.

Zgodnie z nowym prawem o zakazie handlu, normalnie w każdą niedzielę działać mogą sklepy internetowe. Ze względu na nieprecyzyjne przepisy, mogą nawet przywieźć nam zakupy do domu.

Taką usługę w teoretycznie wolne od handlu niedziele oferują między innymi Auchan Polska, Frisco i API. Sprawdziliśmy, jak działa ostatni z nich. Jak się okazuje, nie ma z tym żadnego problemu. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to o złożeniu zamówienia do 12:30 - dzięki temu zakupy dotrą do nas jeszcze w niedzielę.