Lidl pilnie apeluje o zwrot produktu. Nie potrzebujesz paragonu

W popularnym produkcie wykryto Salmonellę

To już drugie w tym tygodniu ostrzeżenie Lidla. Zaledwie trzy dni temu informowaliśmy o wycofaniu ze sprzedaży mieszanki sałat. Ostrzeżenie Lidla dotyczyło produktu: "Ryneczek Lidla, Mix sałat klasyczny, 400 g" . Jego termin przydatności do spożycia to 20.08.2024 r.