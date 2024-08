Do Lidla z przesyłkami. Nowe maszyny staną przy 900 sklepach

- Partnerstwo z Lidlem umożliwi klientom komfortowe odbieranie oraz nadawanie paczek przy okazji codziennych zakupów, więc pozwala im zaoszczędzić cenny czas. Dla GLS to kolejny krok rozwijający sieć dostaw OOH (Out of home/Poza domem) i uwzględniający punkty Szybkiej Paczki - podkreśla Sebastian Mazurowski, kierownik ds. rozwoju sieci Szybka Paczka GLS, cytowany przez serwis.