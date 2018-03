Lidl wprowadza "ciche godziny". Sieć zmienia się dla niepełnosprawnych

Wyobraź sobie sklep spożywczy. Właśnie stoisz przy kasie. Co słyszysz? Pik, pik, pik, czyli okropnie głośne sygnały kasowania. Z każdej działającej kasy. To, co ciebie tylko irytuje, jest ogromnym problemem dla chorych na autyzm. Dlatego sieć Lidl wprowadza w europejskich sklepach tak zwane "ciche godziny".

(East News)

Wrzawa nie do zniesienia. Tak często wyglądają sklepowe realia. Dla osób cierpiących na autyzm to katorga. Choroba może objawiać się właśnie nadwrażliwością na niektóre bodźce. Ludzki głos czasami może brzmieć jak skrzeczenie. A co dopiero panująca w sklepie wrzawa?

Dlatego irlandzkie sklepy sieci Lidl się zmienią - wprowadzą "ciche godziny".

W każdy wtorek od 18 do 20 w sklepach zostanie wyłączona muzyka oraz zostaną przyciemnione światła. Nawet charakterystyczne piknięcia sklepowych kas zostaną wyciszone. Na dodatek kasjerzy nie będą się ze sobą porozumiewać przez głośniki. Zapanuje cisza.

Na razie dotkną sklepy w Irlandii i Irlandii Północnej. Sieć sklepów spożywczych nie wyklucza jednak, że „ciche godziny” pojawią się też w całej Europie.

Lidl zdecydował się wprowadzić ciche popołudnia we wszystkich ze 194 sklepów na terenie Irlandii i Irlandii Północnej. Sieć wysłuchała opinii klientów, którzy taką zmianą byli zachwyceni. Podobnie zareagowali rodzice autystycznych dzieci. Mogli pójść razem do sklepu, bez obaw o zbędny stres.

Sklepy zaczną wprowadzać zmiany od 2 kwietnia, najpewniej już w maju wtorkowe ciche godziny będą we wszystkich oddziałach.

Zmiana zakłada nie tylko zredukowanie światła i brak ogłoszeń dźwiękowych, ale również priorytetowe kolejki dla klientów zajmujących się chorym na autyzm. Jednocześnie Lidl zapewnia dodatkową pomoc na żądanie.

Sieć przypomina, że chorzy i niepełnosprawni zawsze mogą wchodzić do sklepu z psami. Niemiecka sieć dyskontów ogłosiła również w mediach społecznościowych, że zaprasza wszystkie organizacje zajmujące się autyzmem do współpracy. W trakcie cichych godzin wolontariusze będą mogli np. prowadzić akcje informacyjne o chorobie.

Warto dodać, że Lidl nie jest pierwszą siecią, która decyduje się na ciche godziny. W ubiegłych latach pojedyncze sklepy wprowadzały takie rozwiązania. Do tej pory jednak akcja miała lokalny charakter. Na wyciszenie sklepu zdecydował się sklep spożywczy z Manchesteru. Lidl chce objąć systemem wszystkie sklepy w kraju.